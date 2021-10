Samsung Galaxy Z Fold NOTE è il device CHE VOGLIAMO

Il concept del nuovo Galaxy Z Fold Note di casa Samsung gode di un insolito design ibrido con la S Pen al seguito. Ovviamente, ci teniamo a ricordarvi che i render non sono sempre oggetto della realtà. Secondo quanto si osserva, notiamo un display esterno pieghevole che avvolge la cerniera e uno slot dedicato alla S Pen. Non assomiglia per niente al Galaxy Z Fold 3 o al Galaxy Note 20 Ultra, ma cerca di combinare entrambi i mondi in un modo insolito.

Samsung Galaxy Z Fold Note: il meglio che si può avere

Il design è stato creato da Technizo Concept da una manciata di schizzi scoperti da LetsGoDigital in una domanda di brevetto inoltrata da Samsung. A quanto pare, il cosiddetto Galaxy Z Fold Note utilizza un singolo display esterno pieghevole invece di una configurazione a doppio schermo.

Purtroppo però, osservandolo emergono chiaramente i problemi: parliamo di uno dei design del Galaxy Z Fold più impraticabili di sempre. Ciò porta ad avere alcuni spunti insoliti, come l'unità posteriore, che è estremamente stretta anche rispetto al pannello esterno dello Z Fold3.

Lo slot per S Pen non è facilmente accessibile o, più specificamente, non è affatto accessibile quando il terminale è chiuso. È inserito tra i due lati del telefono e può essere rimosso solo dopo aver aperto il dispositivo. In sostanza, ciò implica che la S Pen è pensata principalmente per essere utilizzata con il device aperto e si nota che l'esperienza utente della S Pen non è stata completamente ottimizzata per il form factor piegato.

Per fortuna, questo design si basa su una domanda di brevetto depositata l'anno scorso e, come molti altri patent, questo potrebbe non riflettere affatto i piani effettivi di Samsung per il mercato pieghevole. Potrebbe essere solo un concept approssimativo che l'OEM sudcoreano stava esplorando a un certo punto, o chi lo sa?! Potrebbe essere l'ibrido Galaxy Z Fold-Note di nuova generazione che molte persone stanno aspettando.

Cosa ne pensate di questo render? Fateci sapere.