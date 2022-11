Samsung Galaxy Z Fold 4: 550€ di sconto, Amazon ACCENDE IL BLACK FRIDAY

In tanti hanno criticato Samsung per il prezzo di lancio di Galaxy Z Fold 4, il re dei pieghevoli, optando per mantenere o acquistare il modello precedente. L’offerta di oggi di Amazon per il Black Friday è però destinata a cambiare le carte in tavola: il modello da 1TB è in vendita a 550€ in meno rispetto al prezzo consigliato, 1.699,99€ anziché 2.249,00€. Un prezzo super, per uno sconto del 24%, inarrivabile dagli altri competitor. Come ricordiamo sempre in questi casi, è un’offerta limitata: se oggi il prezzo del nuovo Z Fold 4 è 1699,99€ nella versione da 1TB, non è detto che domani, o perfino già a nelle prossime ore, lo sia ancora.

Samsung Galaxy Z Fold 4

I miglioramenti rispetto alla generazione precedente sono più importanti di quanto non sembri a un primo superficiale impatto. A partire dall’autonomia: se con il Fold della serie passata era un’impresa arrivare fino a sera, con il nuovo Galaxy Z Fold 4 ci arrivi tranquillamente con un buon 10-15%, quanto basta per concludere una giornata senza aver bisogno di una presa di corrente. L’altro miglioramento più significativo si registra nel comparto fotografico, grazie all’adozione delle stesse camere del Galaxy S22. Ora qualunque scatto, indipendentemente dalle condizioni di luce, riesce a soddisfare anche i creatori di contenuti multimediali.

Per completezza di software e supporto, ad oggi il Samsung Galaxy Z Fold 4 non ha rivali, gioca una partita a sé. Se sei un utente business, che lavora con il telefono h24, riceve una marea di messaggi, email e chiamate durante il giorno, oggi puoi fare l’affare del giorno.

Corri a mettere in carrello ora il Galaxy Z Fold 4 scontato di 550€ su Amazon: solo per oggi è tuo a 1.699,99€ invece di 2.249,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.