Samsung Galaxy Z Fold 5: già disponibile e con uno sconto di ben 100€

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa: il meraviglioso e potentissimo Samsung Galaxy Z Fold 5 è già disponibile e lo troviamo in super sconto del 5%. In poche parole sarà vostro con soli 1899,00€ al posto di 1999,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio è pari a 100€ sul valore ufficiale quindi cosa aspettate? Fatelo vostro perché è un’offerta a tempo limitato che non sappiamo quanto durerà ancora. Potrebbero anche esserci poche scorte disponibili, quindi siate veloci.

Samsung Galaxy Z Fold 5: il Best Buy del giorno

Questo smartphone di Samsung è un vero best buy, un prodotto rivoluzionario in grado di fare qualsiasi cosa. Siamo giunti infatti alla quinta iterazione del foldable più venduto di sempre, capace sia di essere un cameraphone di alto profilo che un gaming phone o un business phone grazie all’ausilio di una S Pen (da acquistare in separata sede). È infatti potentissimo grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di cui dispone, coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da ben 256 GB di memoria interna. C’è ovviamente, anche il modem 5G per la connettività next-gen. Lo schermo interno è un pannello Dynamic AMOLED da 7,8″ e posteriormente troviamo una soluzione da 6,7″ con cornici sottili e selfiecam di piccole dimensioni.

Ottime le fotocamere che troviamo a bordo, ereditate dalla serie Galaxy S23 e che girano video in 4K e scattano fotografie assurde anche al buio. La batteria dura tantissimo e si ricarica in un lampo. Come detto, c’è anche il supporto alla S Pen per prendere appunti al volo, disegnare e molto altro ancora.

Certo, 1899€ non sono pochi ma sappiate che si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis. A questo prezzo è difficile trovare di meglio, anche perché è un dispositivo che funge sia da smartphone che da tablet, oltre che da PC grazie a DeX. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso.

