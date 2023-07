Samsung Galaxy Z Fold 5 è su Amazon: sconti, prezzi e dove trovarlo

Finalmente ci siamo. Il nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold 5, appena presentato, è disponibile in preordine. Lo smartphone pieghevole d’elezione può essere acquistato in anteprima anche su Amazon, in diversi colori e tagli di memoria. Per scoprire prezzo, configurazioni e tempi di consegna, continua a leggere.

Samsung Galaxy Z Fold 5 in preordine su Amazon: i dettagli

Il nuovissimo e potente smartphone pieghevole è disponibile in 3 colorazioni: Icy Blue, Phantom Black e Cream. A scelta, anche 3 tagli di memoria, che naturalmente fanno fluttuare anche il prezzo di vendita. Di seguito, le configurazioni disponibili in preordine sulla celeberrima piattaforma di e-commerce:

I device sono già acquistabili con spedizioni rapide e gratuite, a partire dalla fine del periodo di preordine, per gli abbonati ai servizi Prime. Naturalmente, data l’elevata richiesta, non possiamo garantire la durata della disponibilità di Samsung Galaxy Z Fold 5 su Amazon: scegli la tua configurazione e completa ora l’ordine, se desideri essere fra i primi a scoprirne il potenziale!

