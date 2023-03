Samsung Galaxy Z Fold5 si mostra online prima del debutto

In queste ore il nuovo e potentissimo Samsung Galaxy Z Fold5 si mostra online; la variante statunitense del device infatti, si è appena palesata presso il noto sito di Geekbench. Ma cosa sappiamo ad oggi?

Siamo quasi giunti alla quinta edizione del foldable del colosso sudcoreano; in agosto infatti, la compagnia svelerà i nuovi pieghevoli next-gen. Vedremo un Flip phone tutto nuovo, in grado di sfidare il potentissimo OPPO Find N2 Flip; dall’altro lato, ci sarà il classico pieghevole “a libro”. È proprio di quest’ultimo che vogliamo parlarvi, ma andiamo con ordine.

Samsung Galaxy Z Fold5: cosa sappiamo ad oggi?

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 vediamo che dispone del numero di modello SM-F946U, stando a quanto leggiamo nel database di benchmarking più famoso al mondo. Il telefono vediamo che possiede una scheda madre con il nome in codice “kalama” composta da tre core a 2.02 GHz, quattro core a 2,80 GHz e un grande core principale che sembra operare a 3,36 GHz. Verosimilmente, sarà un chip di Qualcomm anche se non è specificato il modello preciso. Non mancherà un modulo RAM da 12 GB anche se potremmo avere più iterazioni differenti e più configurazioni al seguito. Arriviamo al software: Android 13 e skin One UI al seguito. Sulla piattaforma di benchmarking ha ottenuto 2.014 e 5.022 punti, rispettivamente nei test single e multi core.

Infine, in passato abbiamo appreso che il nuovo Z Fold disporrà di una cerniera next-gen a goccia d’aria, di una tecnologia innovativa per lo schermo, ma non solo. Peserà 254 grammi e ci sarà un comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel simile a quello dell’attuale S23 Plus. Insomma, sarà anche un cameraphone sotto mentite spoglie, fra le altre cose. Se volete il modello del 2022 (è ancora validissimo) vi consigliamo il Galaxy Z Fold4 a 1298,79€ con spese di spedizione incluse.

