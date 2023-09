Samsung Galaxy Z Fold 5 a meno di 1900€ con caricatore in OMAGGIO

Se siete alla ricerca di uno smartphone completo, originale e diverso dal solito e magari non avete problemi di budget, oggi vogliamo suggerirvi il Galaxy Z Fold 5 di Samsung, un prodotto iconico, capace di essere, all’occorrenza, sia un tablet che uno smartphone, che un computer desktop per la mobilità (grazie a DeX). Su Amazon la versione da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage costa solo 1899,00€ con 100€ di sconto immediato sul prezzo di listino (1999,00€); in omaggio riceverete anche il caricatore da muro da 25W (la ricarica avviene mediante USB Type-C).

Certo, il prezzo può sembrare elevato ma è giustificato dall’ottima qualità costruttiva del terminale: questo gadget, complici gli sconti di Amazon, è un vero best buy, anche perché si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con Creditline di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate, dunque?

Samsung Galaxy Z Fold 5: non chiamatelo solo “smartphone”

Insomma, questo è un terminale per molti, ma non per tutti, anche perché è molto generoso, dispone di un doppio schermo (uno esterno e uno interno) ed ha una serie di features veramente di punta. Non dimenticate che è anche un gaming phone perché il processore interno (l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm) è perfetto per i giochi più impegnativi, così come per l’utilizzo social.

Le fotocamere sono di pregio e assicurano scatti eccellenti in ogni condizione di luce; girano video in 4K di qualità cinematografica e hanno tante funzionalità smart per le videocall, gli autoscatti e non solo. Non lasciatevi sfuggire il Galaxy Z Fold 5 di Samsung su Amazon a soli 1899,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.