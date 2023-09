Samsung Galaxy Z Fold 5 (12+256 GB): prezzo SUPER per il device più completo

Da pochissime settimane Samsung ha tolto i veli al suo nuovo foldable premium; si chiama Galaxy Z Fold 5 ed è un prodotto pieghevole, super sottile, con un bel design accattivante e con un cerniera di nuova generazione che riduce il GAP fra le due parti dello schermo. Allo stesso modo, dispone delle ultime tecnologie della compagnia sudcoreana. Sappiate che la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (UFS 4.0) è in sconto al prezzo speciale di soli 1899,00€ al posto di 1999,00€. Non di meno, in confezione troverete anche il pratico caricatore da muro da 25W.

Samsung Galaxy Z Fold 5: il Best Buy che aspettavi

Partiamo dalla disamina dello schermo principale: aprendo il dispositivo ci troveremo di fronte ad un prodotto che diventa un tablet visto che possiede uno straordinario display da 7,6″ Dynamic AMOLED perfetto per un’esperienza visiva super coinvolgente come mai prima d’ora. La cerniera riprogettata poi, come detto in calce, adesso riduce il GAP fra le due parti del pannello. Con questo device potrete godere di una produttività senza paragoni visto che presenta un multiwindows super avanzato; potrete passare da un’app all’altro con una facilità immediata, grazie anche alla taskbar posta in basso. Inoltre, c’è il supporto alla S Pen così potrete utilizzarlo per prendere appunti, scrivere, disegnare e non solo.

Samsung Galaxy Z Fold 5 è perfetto anche per il gaming visto che sotto la scocca dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5X da ben 12 GB e da storage UFS 4.0 da 256 GB (non espandibile). Completa il tutto, il modem 5G per la connettività next-gen. Ottima la batteria da 4400 mAh che assicura un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica. Esteticamente è realizzato in alluminio e vetro satinato; citiamo, infine, lo schermo esterno da 6,7″ che permette di utilizzare il device anche da chiuso. Con un prezzo di soli 1899,00€, spese di spedizione incluse, avrete uno smartphone completo che è in grado di diventare, all’occorrenza, anche un tablet per giocare, vedere contenuti, lavorare e studiare.

