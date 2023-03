Samsung Galaxy Z Flip5 sarà il pieghevole più BELLO del mercato (FOTO)

Il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 dovrebbe presentare uno schermo esterno molto più generoso di quello attuale. Grazie ad una serie di immagini concept realizzate da Technizo x Super Roader, scopriamo come sarà fatto il clamshell del 2023 dell’OEM sudcoreano.

Samsung Galaxy Z Flip5: tutto quello che sappiamo

Ad oggi, solo l’OPPO Find N2 Flip dispone di uno schermo esterno generoso; anche il Motorola Razr (2022) ne possiede uno discreto, ma non è così comodo e agevole come quello che sarà allocato sul frame posteriore del nuovo Galaxy Z Flip5. I rapporti appena emersi in rete suggeriscono però, qualcosa di diverso. Il gadget avrà, non uno, ma due pannelli esterni. Sarà vero?

Il leakster SuperRoader ha condiviso delle immagini prototipali del prossimo dispositivo di casa Samsung. Si vede uno schermo grande che ricopre tutta la cornice posteriore e uno ancora più piccolo, simile a quello che abbiamo nel vendutissimo e amatissimo Galaxy Z Flip4 (che, a proposito, si trova su Amazon a soli 899,00€).

Come detto quindi, la back cover del futuro Galaxy Z Flip5 sarà pressoché futuristica; sarà divisa in due parti, con una principale avente lo schermo piccolo per l’orario e la batteria, le due lenti con flash LED accanto e infine, nella parte rimanente, troverà posto un mega schermo che misurerà 3,4 pollici con un aspect ratio di 1:1.038. Grazie a questa unità si potrà accedere alle impostazioni rapide del device, si potrà accedere ai widget, si potranno leggere le notifiche e si potrà anche usare il display esterno come viewfinder dell’app fotocamera.

Dulcis in fundo, vediamo bordi piatti, angoli stondati e una nuova cerniera che sembra eliminare del tutto lo spazio fra le due unità del display interno. Non si vedrà molto la piega e il fingerprint sarà posto sul frame laterale, come sempre. Vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”.

Sotto la scocca invece, troveremo lo Snapdragon 8+ Gen 2 for Galaxy, una batteria dall’autonomia più elevata, delle nuove ottiche e la certificazione IPX8. Verrà annunciato insieme al fratello Galaxy Z Fold5 nel corso della prossima estate, verosimilmente ad agosto.

