Samsung Galaxy Z Flip5 5G: sconto ESAGERATO del 28% su Amazon

Uno dei pieghevoli più apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente il Samsung Galaxy Z Flip5 5G, un prodotto iconico che, sin dal suo debutto avvenuto a fine luglio 2023, è riuscito a vendere moltissimo, ricevendo il plauso della critica e un’ottima risposta da parte dell’utenza. Non è difficile capirne le motivazioni che hanno portato al successo di questo clamshell: è un dispositivo unico nel suo genere, che sfida apertamente il Motorola Razr 40 Ultra ma che vanta, dalla sua, un design ancora più esclusivo, impreziosito poi da una serie di colorazioni che rendono il terminale un vero gioiello.

Samsung Galaxu Z Flip5 5G: eccellente e versatile

Nello specifico, questa iterazione che vi proponiamo è disponibile nella tinta “Mint”, ha un display esterno da 3,4 pollici super AMOLED che permette di utilizzare lo smartphone anche “da chiuso”, presenta un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Eccellente poi lo schermo interno da 6,7″ dotato di tecnologia premium. In confezione riceverete il caricatore da 25W compatto per la ricarica rapida. Grazie agli sconti di Amazon poi, oggi si trova a soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire anche perché il risparmio è elevatissimo, pari al 28% sul valore di listino.

Come detto, lo schermo esterno è piccolo ma molto più grande di quello dei predecessori; con 3,4 pollici di diagonale avrete tutto lo spazio necessario per vedere film, giocare a qualche titolo mordi & fuggi, fare fotografie selfie sfruttando le ottiche principali e non solo. C’è anche una cerniera riprospettata che permette al terminale di chiudersi comodamente senza lasciare fessure fastidiose fra le due parti del prodotto. Come non citare poi la modalità FlexMode pr usare il clamshell in molteplici posizioni e la batteria da 3700 mAh assicura un’autonomia degna di nota con una singola carica. A 899,00€ il Galaxy Z Flip5 5G di Samsung è da comprare immediatamente.

