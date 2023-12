Samsung Galaxy Z Flip5 5G a soli 899€ su Amazon: correte a prenderlo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone pieghevole di ultima generazione e volete fare un buon affare, oggi vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip5 5G, un prodotto che grazie agli sconti folli di Amazon pagherete solo 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è un super best buy, anche perché è arrivato sul mercato internazionale da pochissimi mesi ed è eccellente sotto tutti i punti di vista. Nello specifico, il modello in questione è in colorazione “Graphite” e dispone di 8 GB di RAM e di 128 GB di memoria interna. Nella scatola del device troverete anche il pratico caricabatterie da 25W da muro, utile e essenziale, soprattutto quando si è in mobilità.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G: il miglior clamshell del momento

Lo smartphone di Samsung è perfetto per ogni look e per ogni occasione; di fatto, grazie allo schermo esterno da 3,4 pollici che vi assicura un’esperienza ancora più coinvolgente, avrete un telefono sempre diverso grazie alla possibilità di modificare sfondi e schermate intere. Vanta poi una comodissima cerniera di ultima generazione che rende il terminale più elegante e più sottile e fa sì che la piega sia meno visibile rispetto al passato. Internamente troviamo una selfiecam favolosa per gli autoscatti e per le videocall ma volendo si possono utilizzare le lenti esterne per scattare foto o realizzare video.

Le prestazioni sono sempre al top grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato dall’intelligenza artificiale, da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Dulcis in fundo, abbiamo una batteria dalla lunga durata (è una cella energetica da 3700 mAh) che vi permetterà di utilizzare lo smartphone per ore ed ore senza mai dover passare da una presa di corrente. A soli 899,00€ non potete certo lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

