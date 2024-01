Samsung Galaxy Z Flip5 5G a soli 899€: BEST BUY assoluto da prendere al volo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android pieghevole, di fascia alta, e che sia potentissimo oltre che versatile, vi consigliamo l’ottimo Galaxy Z Flip5 5G di Samsung, un prodotto sensazionale che viene venduto ad un costo vantaggiosissimo su Amazon. Di fatto, da 1249,00€ lo andrete a pagare soltanto 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G su Amazon: prendetelo adesso

Sarà vostro con tantissimi vantaggi esclusivi, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) e si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate? Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso. C’è anche il reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto e potrai usufruire della garanzia del rivenditore valida per due anni, con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate? Il modello in questione è in colorazione “Mint”, ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e il caricatore è incluso nella confezione di vendita.

Il device è un portento, anche perché dispone del processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM. La memoria interna da 256 GB (non espandibile) vi permetterà di archiviare file, foto, video e canzoni, ma anche di installare tantissime applicazioni e giochi. La sua killer feature però, è lo schermo esterno da oltre 3,4 pollici che permette di utilizzare il device anche quando questo è “chiuso”, ovvero ripiegato, visto che è un clamshell. C’è un pannello interno Dynamic AMOLED da 6,7″ con refresh rate da 120 Hz variabile e risoluzione FullHD. Anche se la piega è ancora visibile, la cerniera è stata riprogettato per rendere il device più affidabile e sicuro contro i danni accidentali. A soli 899,00€ con caricatore in omaggio, il Samsung Galaxy Z Flip5 5G è un best buy senza paragoni.

