Samsung Galaxy Z Flip5 5G a 899€ su Amazon: PREZZONE, prendilo adesso

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso clamshell di ultima generazione di casa Samsung, il Galaxy Z Flip5 5G, è in super sconto al prezzo speciale di soli 899,00€, IVA inclusa, con il 28% in meno sul valore di listino. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché questo si presenta come un terminale all’avanguardia, dotato di specifiche tecniche premium e di un design mozzafiato, oltre che super versatile. Di fatto, rispetto alle vecchie iterazioni, questo modello gode di un display AMOLED esterno super generoso che permette di utilizzare il prodotto anche “da chiuso”; si tratta di una comodità non da poco per un telefono di questo tipo.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G: ecco perché devi prenderlo

Questo smartphone di punta di casa Samsung presenta una scocca in metallo e vetro, con tanto di supporto alla wireless charging. Sul frame laterale troviamo anche il pratico fingerprint (posto sotto il pulsante di accensione e spegnimento) e c’è una doppia configurazione fotografica sulla back cover. Troviamo infatti due ottiche da 12 Mpx ciascuna che girano video in 4K di qualità cinematografica, mentre anteriormente abbiamo una singola lente che permette di fare autoscatti e videocall di alto profilo. C’è un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM, oltre che da 128 GB di storage. L’autonomia è degna di nota e la batteria si ricarica rapidamente con il cavo USB Type-C. A proposito, l’alimentatore è incluso nella confezione di vendita.

Viene venduto e spedito a soli 899,00€ da Amazon, c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e sappiate che si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis. Dulcis in fundo, vi è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.