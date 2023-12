Samsung Galaxy Z Flip5 5G a 899€: il miglior Flip-phone del momento

Il meraviglioso Samsung Galaxy Z Flip5 5G è uno smartphone pieghevole a conchiglia di ultima generazione; è stato presentato pochissimi mesi fa dall’OEM sudcoreano nel corso di un evento dedicato, all’interno del quale abbiamo fatto la conoscenza anche del Galaxy Z Fold5 e della line-up di punta di tablet. Questo è un telefono favoloso che, nella versione oggi proposta su Amazon, costa solo 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Ha 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna, non espandibile. La sua particolarità risiede nello schermo esterno da 3,4 pollici AMOLED che permette di utilizzare il device anche “da chiuso”. Internamente invece, gode di un’unità da 6,7″, ricca di tecnologia. ;La versione in sconto è in colorazione “Mint”.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G su Amazon: Best Buy a questa cifra

Grazie alle offerte folli presenti sul sito di Amazon, avrete accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, potrete dilazionare l'importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Curiosamente, in confezione troverete anche il pratico caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica ultra-rapida che serve per fornire energia al device in pochissimo tempo.

Questo smartphone ha uno schermo esterno che permette di utilizzare il device anche da chiuso; è super personalizzabile, ha tante funzionalità e si possono usare molte app senza il minimo problema. Sotto la scocca dispone di un processore di punta, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM. Lo storage è da 256 GB, non espandibile mediante microSD, più che sufficiente per archiviare file, foto, video e canzoni e per installare app. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo. Il Samsung Galaxy Z Flip5 5G è un best buy a soli 899,00€, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.