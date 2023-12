Samsung Galaxy Z Flip5 5G: a 899€ è BEST BUY, non lasciartelo sfuggire

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente spettacolare; l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip5 5G, il clamshell del momento che tutti desiderano, è in super sconto al prezzo speciale di soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra rappresenta un vero best buy senza paragoni che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione se state cercando un gadget piccolo ma versatile e, allo stesso tempo, rivoluzionario e potentissimo. Il modello che vi stiamo proponendo è quello in colorazione Graphite con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il caricabatterie da 25W poi, è incluso nella confezione. Cosa aspettate?

Samsung Galaxy Z Flip5 5G: il miglior clamshell del momento

Partiamo proprio dal charger: il caricatore infatti, è compreso nella scatola. È da 25W e assicura velocità e performance straordinarie per una ricarica rapida senza paragoni. Esteticamente il Galaxy Z Flip5 è un vero Must; è bellissimo e grazie al suo display esterno super personalizzabile potrete sfoggiare il vostro look preferito. A proposito, questo è un pannello da 3,4″ AMOLED che permette di utilizzare le applicazioni del device anche con lo schermo “chiuso”. C’è una nuova cerniera che si chiude alla perfezione e non lascia spazi fra le due aree del dispositivo.

Ci sono due fotocamere posteriori che si possono utilizzare per i selfie e se avete un Galaxy Watch 6 potrete utilizzare lo smartwatch per il controllo remoto del terminale. Internamente comunque, c’è una selfiecam piccola e risoluta che grazie alla FlexMode si potrà utilizzare per diversi scopi e utilizzi. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato dall’AI, da un modem 5G, da 8 GB di RAM e dalla memorie UFS da 256 GB. Comoda la batteria da 3700 mAh che promette un’autonomia degna di nota. A soli 899,00€ il Galaxy Z Flip5 5G di Samsung è il miglior clamshell di punta da acquistare oggi su Amazon: correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.