Samsung Galaxy Z Flip5 5G (8+256 GB): sconto del 20% e caricatore in omaggio

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso: il meraviglioso Samsung Galaxy Z Flip5, un device pieghevole dalle altissime prestazioni, con un design di punta e una serie di caratteristiche tecniche notevoli, nella sua iterazione color “Graphite” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna al seguito, oggi si trova in super sconto al prezzo speciale di 994,00€, IVA inclusa, con un risparmio medio pari al 20% sul valore di listino. Correte a prenderlo perché a questa cifra è un best buy senza eguali e senza rivali.

Samsung Galaxy Z Flip5: il Best Buy del giorno

Considerate che è un clamshell davvero spettacolare, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da un modem 5G e da ben 8 GB di RAM, il tutto co-gestito da memorie UFS 4.0 super veloci da 256 GB (lo storage non si può espandere mediante microSD). In confezione troverete anche il pratico caricabatterie da 25W da muro, utile e veloce per ricaricare il gadget ovunque voi siate.

Come detto, con Amazon risparmierete moltissimo rispetto al valore di listino (che sarebbe di 1249,00€); avrete accesso a tantissimi vantaggi come la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, non di meno, potrete avere accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Correte a prendere questo dispositivo adesso, potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo smartphone è pazzesco anche perché ha uno schermo ampio e risoluto sulla parte esterna del device e vi permette di utilizzare il gadget da chiuso; il quadrante si può personalizzare a proprio piacimento per cambiare sempre look in maniera immediata. Ci sono tante modalità assurde con la FlexMode di Samsung e sappiate che la batteria a lunga durata permette di avere un’autonomia degna di nota e che si ricarica rapidamente a 25W via cavo. A soli 994,00€ al posto di 1249,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo fantastico clamshell di Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.