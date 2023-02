Samsung Galaxy Z Flip4: sconto del 27% per il pieghevole più venduto del momento

Se state cercando uno smartphone pieghevole di nuova generazione, vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy Z Flip4 di Samsung a soli 877,99€ con spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon, ovviamente, e questo implica che il device sarà un prezioso alleato nel tempo perché sarà protetto da due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Parliamo di un prodotto unico nel suo genere, capace di sconvolgere il mercato grazie alle sue prestazioni e al suo form factor contenuto. È piccolissimo, ma una volta aperto presenta uno schermo da 6,7 pollici dotato delle ultime tecnologie presenti in commercio. In confezione troverete anche un pratico caricatore da muro da 25W, molto comodo per caricare velocemente il dispositivo.

Samsung Galaxy Z Flip4: il più amato, oggi in sconto

Non prendiamoci in giro: a soli 877,99€ è uno dei telefoni foldable più interessanti del momento. La consegna sarà celere e questo implica che in pochissimi giorni arriverà presso il domicilio da voi designato o presso la vostra abitazione.

Questo smartphone presenta poi un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno. Il chipset assicura prestazioni inarrivabili dai competitor: che sia nel gaming o sul fronte social, questo dispositivo è unico nel suo genere e farà girare fluidi tutti i software di riferimento.

Ottime poi anche le fotocamere da 12 Mpx che consentono di realizzare ottimi scatti anche al buio e video in 4K all’avanguardia, stabili e di qualità cinematografica. Se amate i telefoni compatti, Samsung Galaxy Z Flip4 sarà quello giusto per le vostre esigenze. Vi consigliamo di prenderlo seriamente in considerazione; oggi lo pagate poco e avrete anche il caricatore in omaggio (cosa non scontata di questi tempi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.