Samsung Galaxy Z Flip4: prezzo SUPER su Amazon (solo 778,98€)

Il meraviglioso e potentissimo Samsung Galaxy Z Flip4 si porta a casa con un prezzo magnifico grazie agli sconti di Amazon; il device può essere vostro con soli 778,98€, spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un risparmio super per un prodotto vendutissimo e amatissimo dall’utenza. Questo è un clamshell pieghevole che si richiude. Diventa piccolissimo e quando lo dovete usare, si aprirà semplicemente dando lustro al bellissimo display da 6,7 pollici di ultima generazione LTPO con refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Attenzione: anche se costa poco, questo è un pieghevole incredibile dotato delle migliori tecnologie esistenti oggi in commercio; si tratta di uno dei device più potenti del mercato, alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Il modello in sconto è quello in colorazione azzurra, è in versione italiana e sappiate che viene venduto e spedito da Amazon, quindi godrà di numerosi vantaggi che vi elencheremo di seguito.

Samsung Galaxy Z Flip4: impossibile resistergli

Oltre ad essere esteticamente bellissimo (presenta perfino un display esterno da 1,9″ per la visualizzazione delle notifiche e delle informazioni chiave), è potente, comodo, compatto e ha una buona autonomia. La batteria si ricarica in un lampo grazie al charger da muro da 25W presente in confezione: questo alimentatore viene dato in regalo da Amazon stesso e non di meno, avrete anche diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo.

La consegna sarà celere e immediata: in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio e avrete anche la possibilità di dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.