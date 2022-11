Samsung Galaxy Z Flip4: PREZZO SHOCK per il Black Friday (-250€)

Se stavate aspettando il momento ideale per acquistare un nuovo smartphone di casa Samsung o magari, perché no, un pieghevole, oggi potrebbe essere il giorno perfetto. È appena iniziato il Black Friday e Amazon ci sta regalando gioie già da prima mattina. Di fatto, abbiamo scoperto che il meraviglioso Galaxy Z Flip4 di Samsung è in super offerta. Di fatto si trova a soli 899,90€ al posto di 1149,90€. Capirete bene che si tratta di uno sconto folle che vi farà risparmiare immediatamente quasi 250€ sul prezzo di listino, pari al 22% del suo valore.

Non possiamo non citare il fatto che le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device e Amazon vi regalerà tanti vantaggi esclusivi se acquisterete dal suddetto sito. Pensiamo alla possibilità di restituire gratuitamente l’articolo entro il 31 gennaio 2023 (con rimborso totale dell’acquisto effettuato), all’abbonamento a Prime Video incluso con il servizio di Amazon Prime e alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con la piattaforma interna del portale.

Samsung Galaxy Z Flip4: un vero affare a questo prezzo

Saremo onesti: non sono neanche le nove di mattina ma questo device potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Le altre volte in cui lo abbiamo visto in sconto è durato davvero poche ore, quindi se siete interessati vi conviene sbrigarvi.

Il foldable è un clamshell premium, con Snapdragon 8+ Gen 1 sotto la scocca, fotocamere meravigliose da 12 megapixel e selfiecam che cattura autoscatti fantastici. Il software di questo prodotto poi, lo amerete in ogni suo aspetto. Il display posteriore serve per mostrarvi le notifiche, la data, l’orario e poche altre informazioni. Una volta aperto, c’è un pannello OLED con refresh rate da 120 Hz di ultima generazione (con la piega, ovviamente). Bello, potente e compatto. A soli 899,90€ è da prendere al volo.

Dimenticavamo: in omaggio troverete anche il caricatore rapido da muro da 25W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.