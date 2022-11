Samsung Galaxy Z Flip4, l'EPICO smartphone CROLLA con il Black Friday

Se il tuo sogno è sempre stato quello di stringere tra le mani il super smartphone Samsung Galaxy Z Flip4, la settimana del Black Friday ti permette di acquistarlo in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, con uno sconto del 22% che fa precipitare il prezzo di ben 249€, il device futuristico di Samsung costa appena 899€ con consegna rapida e completamente gratuita in appena 1 giorno (solo per i clienti Amazon Prime).

Realizzato con materiali di altissimo livello e apprezzato in tutto il mondo per il suo design curatissimo e particolarissimo, il device del colosso hi-tech ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze e assicurarti sempre un’esperienza di utilizzo incredibile.

Il Black Friday di Amazon colpisce anche Samsung Galaxy Z Flip4: che prezzo

Il flip phone migliore al mondo monta un bellissimo pannello Dynamic AMOLED 2X con una definizione incredibile e una fludità che ti lascerà a bocca aperta sin dalla prima accensione. Sotto il cofano trova posto un potentissimo processore octa core di nuova generazione che avvia in un istante anche le app più pesanti, una batteria di nuova realizzazione per tantissime ore di autonomia e un rapidissimo sensore di sblocco con impronta.

Ovviamente non mancano tantissime novità per la fotocamera principale, in questo caso migliorata per sbalordirti con foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica per rivivere i momenti più cari senza perdita di dettagli.

Insomma, cosa stai aspettando? Quella di oggi rappresenta la tua occasione d’oro per mettere finalmente le mani sull’epico top di gamma di Samsung. Mettilo subito nel carrello per riceverlo in appena 1 giorno risparmiando ben 249€ sul prezzo di listino con tanto di spedizioni gratuite e rapide con i servizi Prime.

