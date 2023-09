Samsung Galaxy Z Flip4 in offerta: oggi risparmi 340€

Se sei alla ricerca di un’esperienza mobile rivoluzionaria, il Samsung Galaxy Z Flip4 è pronto a stupirti. Questo smartphone 5G, nella sua versione italiana, offre prestazioni all’avanguardia e un design pieghevole che ti farà innamorare. Ecco la notizia entusiasmante: puoi portarlo a casa con uno sconto incredibile del 26%, al prezzo di soli 989,00€ anziché 1.329,00€, risparmiando così ben 340,00€!

Il Cover Screen da 1,9 pollici del Galaxy Z Flip4 ti consente di controllare le notifiche in modo rapido e personalizzare il tuo schermo esterno con video, foto o emoji in realtà aumentata. Tutto questo senza nemmeno dover aprire il telefono, rendendo la tua esperienza ancora più veloce e personalizzata.

Il Galaxy Z Flip4 è dotato della FlexCam, una fotocamera intelligente che sfrutta gli angoli del tuo smartphone per catturare foto, selfie e video straordinari. Con la funzione Scatto Rapido, puoi scattare selfie utilizzando la fotocamera posteriore e vedere l’anteprima in tempo reale direttamente dal Cover Screen, senza nemmeno dover aprire lo schermo. Cattura ogni momento con facilità e stile!

Grazie alla batteria da 3.700 mAh, il Galaxy Z Flip4 è pronto a seguirti ovunque. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza carica, e quando hai bisogno di una ricarica urgente, la Ricarica Ultra Rapida da 25W ti permette di tornare in azione in un batter d’occhio.

Il Galaxy Z Flip4 è uno dei telefoni pieghevoli più resistenti mai creati. Con Corning Gorilla Glass Victus+, una cerniera protetta in Armor Aluminium e una resistenza IPX8, questo smartphone è progettato per affrontare gli imprevisti della vita quotidiana. Non dovrai preoccuparti di graffi, urti o anche di un po’ d’acqua.

Approfitta subito di questa offerta speciale per risparmiare 340,00€ e godere di un dispositivo che ridefinisce il concetto di smartphone pieghevole. Acquistalo oggi stesso e stupisci i tuoi amici con un telefono che racchiude tanta potenza in un design ultra-tascabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.