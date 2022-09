Samsung Galaxy Z Flip4: (forse) si piega un po' troppo (VIDEO)

Stando a quanto osserviamo in rete in queste ore, scopriamo che il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4 non è riuscito a superare il “bend test” (il test per la piegatura, per intenderci) effettuato da Zack Nelson di JerryRigEverything ma eccelle in altri aspetti

Oggi vediamo un nuovo video sul canale di JerryRigEverything in cui osserviamo nel dettaglio un nuovo stress test fatto dal recensore “distruttore” più famoso che ci sia, relativo al Galaxy Z Flip4 di nuova concezione rilasciato da Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip4: il risultato del bend test di JerryRigEverything

Dal video possiamo notare che il pieghevole a conchiglia ha mostrato alcune crepe non appena è stato sottoposto al bend test. Nel resto si è comportato molto bene, ottenendo il medesimo risultato del predecessore, ma i danni visti creano non pochi dubbi e suscitano un po’ di perplessità.

Per chi non lo sapesse, Z Flip4 e Z Fold4 sono due terminali premium pieghevoli rilasciati da un mese dal costruttore sudcoreano. Uno è un clamshell, l’altro è un terminale che diventa un tablet. Sono due prodotti più unici che rari e le fotocamere posteriori riescono a catturare video e foto in alta qualità.

Il momento clou del video è stato il momento della piegatura; nel momento in cui è stato messo sotto torchio, Zack Nelson ha sentito diversi scricchiolii e crepe. Da lì in poi si deve essere rotto qualcosa inerente al sistema di piega del prodotto. Tuttavia, è rimasto intatto e illeso su altri fonti.

Secondo noi, è comunque un ottimo device, ma vi consigliamo di trattarlo con cura. Costa 1199,00€… e non sono pochi. Vi invitiamo a fare sempre attenzione.

