Samsung Galaxy Z Flip4 con uno sconto FOLLE del 25% su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di ultima generazione di Samsung, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Galaxy Z Flip4, un prodotto compatto, pieghevole, che si trova in supersconto al prezzo consigliato di 899,99 € al posto di 1199,00 €. Capite bene che l’offerta è a tempo limitato, quindi dovrete essere veloci. Il risparmio è elevatissimo, pari al 25% sul valore di destino. C’è il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto e con Prime si può ricevere senza costi aggiuntivi già domani 13 marzo se lo ordinate entro le prossime nove ore. Ovviamente, la disponibilità è immediata e il modello in sconto e quello in colorazione light blue con 256 GB di memoria interna.

Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon a 899,99€

La transazione è sicura e la spedizione è interamente gestita da Amazon, quindi questo vorrà dire che ci sarà un’assistenza gratuita eccellente. Due anni di supporto logistico sempre pronto per voi, attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Inoltre, acquistando oggi, avrete la possibilità di pagare a rate, anche a tasso zero, con Cofidis al check out.

In confezione troverete anche il carica batterie da muro rapido con velocità di ricarica di 25 W, perfetto per ricaricare il vostro dispositivo in pochissimi minuti.

Con le fotocamere di bordo riuscirete a catturare tutti i vostri momenti. Questo è un telefono che realizza scatti meravigliosi e video super nitidi, ma lo si apprezza particolarmente per la selfie come da 12 megapixel che garantisce autoscatti e video call in alta risoluzione.

Con questo piccolino avrete sempre tutta la potenza necessaria nel palmo della vostra mano o nel vostro taschino preferito. Di fatto è piccolissimo, ma il processore a 4 nm assicura performance degne di un gaming phone. Ottima anche la batteria da 3700 mAh che vi accompagnerà per tutta la giornata.

Infine, troverete anche un pannello esterno da 1,9”, utile per vedere le informazioni essenziali con un colpo d’occhio. Dulcis in fondo, questo telefono è resistente come non mai.

Scegliete il vostro colore preferito fra il bora Purple, quello grafite, quello blu e infine, quello con la tinta Pink Gold. A 899,99 € è da acquistare immediatamente, ma non pensateci troppo perché potrebbe andare a ruba e potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro o peggio, potrebbe finire l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.