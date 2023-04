Samsung Galaxy Z Flip4: Amazon SBRICIOLA il prezzo, è minimo storico

Per te che sei alla ricerca di uno smartphone innovativo, elegante e potente è arrivata l’offerta su Amazon che stavi aspettando da tempo.

Ora non dovresti perdere l’occasione di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip4 a un prezzo mai visto prima. Su Amazon lo trovi a soli 815,90 euro, il suo minimo storico assoluto. Ti conviene affrettarti prima che finiscano le scorte.

Samsung Galaxy Z Flip4: innovativo e potente, a questo prezzo da avere

Samsung Galaxy Z Flip4 è il telefono pieghevole che cambia le regole del gioco. Si apre e si chiude con una semplice pressione, grazie alla cerniera resistente e al vetro ultrasottile che protegge lo schermo principale da 6,7 pollici.

Quando è aperto, puoi goderti un display AMOLED da 120 Hz con una risoluzione di 1080 x 2640 pixel, perfetto per guardare video, navigare sul web e giocare. Chiudendolo su se stesso, invece, puoi controllare le notifiche, la musica e le chiamate dallo schermo secondario da 1,9 pollici, senza dover aprire il telefono.

Z Flip4 non è solo bello da vedere, ma anche da usare con il suo design elegante e compatto per una scocca che è anche resistente all’acqua con certificazione IPX8, quindi non devi preoccuparti di qualche goccia o schizzo.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 non ti delude nemmeno sulle prestazioni. Ha un processore octa-core da 3.18 GHz, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Presente una doppia fotocamera posteriore da 12 MP (OIS, PDAF) + 12 MP (ultra-wide)3, che ti permette di scattare foto e video di alta qualità in ogni condizione di luce. Da non sottovalutare la fotocamera frontale da 10 MP, ideale per i selfie e le videochiamate. La batteria ha una capacità di 3300mAh e supporta la ricarica rapida e wireless.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: acquista ora il Samsung Galaxy Z Flip4 a soli 815,90 euro su Amazon e scopri il telefono pieghevole che ti stupirà ogni giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.