Samsung Galaxy Z Flip4 ad un prezzo REGALATO su Amazon: correte

Se state cercando pieghevole, compatto, dalle dimensioni contenute magari dalle potenzialità estreme, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso Samsung Galaxy Z Flip4, un device clamshell, ovvero che si piega con l’apertura “a conchiglia”.

Siamo giunti alla quarta iterazione di questo particolare modello, apprezzatissimo da un’ampia fetta di pubblico che desidera avere un gadget tascabile in tasca ma che, all’occorrenza, sappi diventare un classico smartphone moderno con schermo da 6,7”. Rispetto alla sua prima edizione, il Galaxy Z Flip4 dispone di tecnologie incredibili, presenta un pannello di ultima generazione pOLED con supporto alla frequenza di aggiornamento di 120 Herz. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia del settore, un vero e proprio punto di riferimento fra i prodotti di questo calibro. Grazie agli sconti pazzi di Amazon, lo pagherete solo 899,00 € con spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon a soli 899,00€: imperdibile

Rispetto al costo di listino di 1149,00 €, si risparmiano diverse centinaia di euro, e questo è un plus da non sottovalutare. Acquistandolo da Amazon poi, riceverai tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna veloce in pochissimi giorni presso il vostro domicilio oppure presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, ma non solo.

Si può dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio di Cofidis o attraverso il sistema interno al portale, a tasso zero. Altresì, sappiate che ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Infine, segnaliamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del prodotto. Cosa volere di più?

Samsung Galaxy Z Flip 4 dispone anche di un’ottima selfiecam da 12 megapixel e di due fotocamere posteriori da 12 megapixel ciascuna che girano video in 4K, perfetta per realizzare fantastici contenuti da postare sui social. A 899,00 € questo è il pieghevole compatto da comprare oggi su Amazon, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili. Un risparmio così elevato è davvero molto interessante, vi invitiamo ad effettuare subito l’acquisto prima che il prezzo risalga al suo valore originale.

