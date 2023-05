Samsung Galaxy Z Flip4 a meno di 750€ su Amazon: CORRETE, poche scorte disponibili

Se volete provare un magico smartphone pieghevole ma non volete spendere troppo, e magari desiderate anche che sia tascabile, compatto ma con tecnologie all’avanguardia, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo Galaxy Z Flip4 5G di Samsung, un dispositivo che su Amazon oggi si porta a casa ad un prezzo veramente strepitoso: solo 749,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo.

Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un best buy senza paragoni, un gioiello eccezionale che gode di tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare infatti, la consegna celere: questo vuol dire che in pochissimi giorni il telefono sarà a casa vostra o presso un luogo da voi designato. Ci sarà anche la possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Come non segnalare la presenza del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare in comode rate il pagamento del gadget; qui avrete due opzioni. Da un lato potrete usufruire del sistema interno al sito, dall’altro invece, il servizio di Cofidis. Insomma, i modi per portarvelo a casa ci sono, dovete solo sbrigarvi perché potrebbero esserci poche scorte disponibili.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: Best Buy a questo prezzo

Questo Galaxy Z Flip4 è un telefono potentissimo, dotato del SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, di banchi RAM da 8 GB e da memoria interna da 128 GB super veloce. Ottima la batteria che si ricarica a 25W (il caricatore è in omaggio con Amazon), c’è un comparto fotografico top e uno schermo interno AMOLED da 6,7 pollici da 120 Hz FullHD+.

Se siete interessati vi conviene sbrigarvi ad effettuare l’acquisto; potrebbe andare sold out a breve. Siate veloci e non pensateci troppo: a 749,00€, spese di spedizione incluse, è da comprare al volo.

