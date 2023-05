Samsung Galaxy Z Flip4 5G: un pieghevole next-gen a meno di 750€

Oggi vogliamo parlarvi di uno degli smartphone pieghevoli più venduti dell’ultimo periodo; si chiama Galaxy Z Flip4 5G ed è realizzato da Samsung, brand che non ha certo bisogno di presentazioni. Il dispositivo è stato annunciato nel corso della scorsa estate e presenta caratteristiche tecniche di punta e un prezzo vantaggioso. Grazie agli sconti folli di Amazon però, è diventato un best buy senza paragoni. Di fatto, l’ammiraglia oggi costa solo 749,00€, IVA inclusa. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano, quindi questo implica che godrà di tutti i vantaggi possibili e immaginabili.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: i vantaggi di Amazon

In primo luogo dobbiamo riportare che, se acquisterete questo device da Amazon, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, cosa molto utile in caso di gravissime problematiche. Altresì vi ricordiamo che la consegna è sempre veloce e immediata; in pochissimi giorni il telefono arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato senza il minimo problema. Ergo, le spese di spedizione sono gratuite. Si potrà poi dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con il sistema interno al sito o mediante il servizio esterno di Cofidis. In ultima istanza, vi ricordiamo che ci sono due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 5G è un clamshell pieghevole sensazionale, dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, di 8 GB di memoria RAM, 128 GB di Storage interno (non espandibili), con uno schermo risoluto e ricco di tecnologia all’interno e con un mini pannello molto comodo sulla parte posteriore del gadget. Ottime anche le fotocamere di bordo. A soli 749,00€ questo è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.