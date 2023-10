Samsung Galaxy Z Flip4 5G: prezzo SUPER per il pieghevole più venduto

Se state cercando un nuovo smartphone e volete provare uno dei pieghevoli più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo, vi consigliamo il Galaxy Z Flip4 5G di Samsung. Questo device è un vero best buy che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa all’incredibile prezzo di 789,99€, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: ecco perché conviene comprarlo

Viene venduto da un negozio terzo ma è comunque spedito da Amazon e ciò implica che godrà dei soliti vantaggi che si hanno con il portale di e-commerce americano. Pensiamo alla consegna celere in 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime e, in alternativa, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, per qualsiasi problema, potrete fare riferimento all’ottima assistenza tecnica che vi offre il sito, sempre attiva, via chat o via telefono, per ben due anni. In caso di ripensamento o di gravi problematiche, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Se l’importo di 789,99€ vi sembrerà troppo elevato, sappiate che potrete comunque dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G è il clamshell del momento: ha uno schermo interno da 6,7 pollici con cornici sottili e selfiecam di piccole dimensioni. Il comparto fotografico è comunque top visto che è composto da due sensori all’avanguardia da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K. La comodità di avere un pieghevole è che quando non lo usate, potrete tenerlo chiuso in tasca e ciò ridurrà di molto gli ingombri: è decisamente piccolo e compatto, perfetto anche da infilare nella tasca di un giacchino. Molto comodo poi il display esterno da 1,5″ OLED che serve per visualizzare l’orario e le informazioni essenziali come il meteo e le notifiche. Con un prezzo di 789,99€, questo è il miglior device di Samsung da prendere su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.