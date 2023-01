Samsung Galaxy Z Flip4 5G: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Se state cercando un nuovo smartphone premium e non sapete cosa acquistare, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Samsung Galaxy Z Flip4 5G, un dispositivo clamshell pieghevole di ultima generazione, performante, leggero, potente e con un sistema fotografico di alto livello che ve lo farà amare ad ogni utilizzo. È piccolo e compatto, si porta comodamente in tasca o nella borsa e in più oggi lo si trova ad un prezzo speciale: solo 847,59€ con spese di spedizione incluse. Pensate che la consegna è anche immediata: in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo centesimo in più.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G: Best Buy per chi vuole un pieghevole

Oltre ad essere potentissimo (sotto la scocca vi è un pratico processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1), qui abbiamo delle lenti di altissima qualità da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K, realizzano scatti magnifici ma anche selfie perfetti da postare sui social. Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz che si piega e ha diverse modalità d’uso. È comodissimo quando si fanno le videochiamate o, perché no, anche per truccarsi usando la camera anteriore.

Oltre ad essere potentissimo, è anche velocissimo grazie agli 8 GB di memoria RAM. La memoria è davvero capiente: 128 GB bastano e avanzano per l’installazione di app e per l’archiviazione di foto e video. In alternativa, vi suggeriamo sempre l’utilizzo di un cloud.

In confezione troverete il pratico caricatore da 25W di Samsung; grazie ad Amazon poi, sappiate che si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Infine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, per qualsiasi evenienza. Approfittate di questa fantastica offerta e fatelo vostro a soli 847,59€.

