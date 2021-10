Samsung Galaxy Z Flip3: lo vogliono TUTTI e costa POCHISSIMO

Le vendite del Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 ottengono risultati incredibili in tutto il mondo; dall'Italia alla Germania, dagli USA alla Corea del Sud, il device di nuova generazione dell'OEM sudcoreano sta venendo apprezzato da parte dell'utenza e dei media in generale.

Samsung Galaxy Z Flip3: vendite da record per il flip-phone

I nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, ovvero Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, stanno registrando grandi numeri in termini di spedizione in tutto il mondo. Basti pensare che nel paese d'origine dell'azienda, le vendite hanno superato la quota del milione di unità in questi giorni.

Mentre gli ultimi foldable sono stati lanciati nell'agosto 2021, le loro vendite sono già destinate a superare il milione di dollari a distanza di un solo mese dal loro annuncio ufficiale.

Questi numeri segnano una pietra miliare importante per gli smartphone pieghevoli, secondo i funzionari del settore. Secondo The Korea Herald, il ritmo delle vendite è simile a quello del Galaxy Note 10 e del Galaxy S8, due degli smartphone più performanti dell'azienda a raggiungere il milione di dollari in territorio natale.

Inoltre, i preordini per la nuova serie di smartphone pieghevoli Galaxy Z hanno raggiunto le 920.000 unità in soli sette giorni. Di questa cifra notevole, 270.000 dei telefoni sono stati attivati ​​il ​​primo giorno del periodo di preattivazione, una cifra record per gli smartphone della gamma Galaxy.

A partire da ora, il Galaxy Z Flip3, che è il nuovo device pieghevole a conchiglia del brand, ha ottenuto il doppio delle vendite del fratello maggiore Z Fold3, che è il più costoso del duo e si piega come un libro. Entrambi i terminali sono dotati di specifiche di prim'ordine insieme. Il terminale è un flagship in tutto e per tutto e ha un design accattivante bicolor e una cerniera di nuova generazione completamente riprogettata.

Voi ne avete comprato uno? Come vi state trovando? Preferite il Fold o il Flip? Fatecelo sapere. Noi vi segnaliamo intanto che il telefono è disponibile su Amazon al prezzo di 1149€ per la variante da 256 GB. Possono sembrare tanti soldi, ma vi asicuriamo che, rispetto alla concorrenza o all'iterazione 2020, costa pochissimo. La variante base da 128 GB supera di poco i 1000€!

