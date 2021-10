Samsung Galaxy Z Flip3: l'aggiornamento lo rende perfetto

Nell'agosto di quest'anno, Samsung ha presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli; stiamo parlando del Galaxy Z Fold3 e del Galaxy Z Flip3. Il duo di foldable sta vendendo molto bene da quest'estate. Apparentemente, Samsung sembra che stia dominando il settore in crescente espansione e sta già rendendo i suoi dispositivi dei “gadget mainstream” e non solo qualcosa per una particolare nicchia di appassionati. È vero, sono terminali molto più costosi dei comuni smartphone, ma non come un tempo. Il flip-phone è il più venduto grazie al suo prezzo basso e al design che lo rende più simile ad un classico device. Ora il colosso sudcoreano vuole offrire un supporto software abbastanza elevato per il suo device e, proprio oggi, sta rilasciando un nuovo update.

Il Galaxy Z Flip3 ha ricevuto una nuova update in Corea del Sud il mese scorso, il quale conteneva le patch di sicurezza di ottobre 2021 per Android. Poche settimane dopo, l'aggiornamento ha raggiunto le unità vendute negli Stati Uniti. Ora, il firmware è in fase di lancio per il resto del mondo. Sì, anche per noi.

È interessante notare che il nuovo software per le varianti internazionali del foldable viene fornito con la versione del firmware F711BXXU2AUJ7. La patch risolve più di 60 problemi di sicurezza e privacy.

Il changelog menziona anche la migliorata stabilità dello smartphone. Oltre agli upgrade delle prestazioni e della stabilità, la nuova versione di Android e della One UI offre anche nuove funzionalità legate all'app della fotocamera. Ad esempio, c'è una nuova modalità Ritratto che supporta gli animali domestici. Ciò significa che sarete in grado di catturare ritratti di cani e gatti con le cam anteriore (e posteriore, ovviamente) del vostro pieghevole.

Segnaliamo che questo raggiungerà tutte le unità globali nel giro di poche settimane. Tuttavia, potete anche provare a scaricarlo manualmente andando alle impostazioni del terminale e cliccando su “Aggiornamento software”.

