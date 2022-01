Samsung Galaxy Z Flip3: la versione dedicata ai giochi olimpici

Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition è appena stato lanciato in Cina. Non sappiamo se arriverà anche da noi, ma c'è da dire che è una iterazione davvero molto particolare.

Samsung Galaxy Z Flip3: cosa cambia con la nuova versione?

L'anno scorso, l'OEM sudcoreano ha lanciato il Galaxy S21 Olympic Games Edition in Giappone. Come suggerisce il nome, la variante speciale del telefono ha celebrato le Olimpiadi estive di Tokyo del 2020. Ora, in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022, il colosso tecnologico sudcoreano ha rilasciato l'edizione speciale del suo flip phone per il mercato locale asiatico.

I Giochi Olimpici Invernali del 2022 inizieranno il 4 febbraio a Pechino. Quindi, per commemorare l'occasione, la compagnia ha lanciato il Galaxy Z Flip3 in questa variante tutta da scoprire.

La versione speciale dello smartphone pieghevole arriva in un'esclusiva opzione di colore “Winter Dream White“. Mantiene la finitura bicolore con una barra di colore nero nella parte superiore.

Inoltre, il telaio e la cerniera presentano una finitura color oro. C'è anche il logo ufficiale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 nella parte inferiore del pannello posteriore. Infine, il telefono viene fornito con un tema personalizzato, icone, sfondi e uno stile di orologio sullo schermo esterno.

Per quanto riguarda il prezzo, il dispositivo costa ¥ 7.999 ($ ​​1.259) per la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il telefono è disponibile per il preordine e inizierà ad arrivare ai clienti dal 15 gennaio.

Samsung sta vendendo anche un bundle chiamata “Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition United Set” al prezzo di 9.948 ($ 1.565); al suo interno si trova lo smartphone e lo Smart Monitor M7 4K da 32 pollici.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Z Flip3 : tutti i prezzi

Chi cerca la miglior offerta attuale per un Samsung Galaxy Z Flip3 può intercettare un prezzo pari a 27,2€: è Amazon ad offrire oggigiorno la miglior opzione d'acquisto.

Nella tabella successiva ecco tutte le offerte disponibili.