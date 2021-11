Samsung Galaxy Z Flip3: gli accessori Marvel / Star Wars

Disney presenta dei nuovi accessori speciali dedicati all'ultimo pieghevole di casa Samsung, il Galaxy Z Flip3. Stiamo parlando di cover, cinturini e molto altro ancora a tema Marvel / Star Wars.

Samsung Galaxy Z Flip3 e Disney insieme per degli accessori TOP

L'OEM sudcoreano ha annunciato un paio di accessori a tema Disney per il Galaxy Z Flip 3 il mese scorso e si è scoperto che quegli accessori facevano parte di pacchetti Special Edition più completi che sono ora disponibili per l'acquisto (al momento solo a Singapore). Il Galaxy Z Flip 3 Marvel Edition e Star Wars Edition sono offerti online esclusivamente tramite Shopee. Non sappiamo se e quando la compagnia li commercializzerà in Europa. Il device in edizione Marvel o Star Wars costa 1.522 dollari ciascuno.

Cosa è incluso nell'edizione Marvel e nell'edizione Star Wars Galaxy Z Flip 3?

Il Galaxy Z Flip 3 Marvel Edition e Star Wars Edition sono simili in quanto entrambi includono il telefono pieghevole con memoria da 128 GB, una cover in silicone con cinturino e un altro cinturino per cordino a tema Marvel / Star Wars. Il dispositivo è anche accompagnato da un power bank, che dovrebbe aiutare gli utenti ad alleviare una delle maggiori preoccupazioni riguardanti le prestazioni del Galaxy Z Flip 3: la durata della batteria.

Entrambi i flip-phone sono disponibili in diversi colori e hanno un tempo di spedizione di circa due settimane. Non si sa se queste edizioni saranno vendute al di fuori di Singapore, ma vi terremo aggiornatoi se dovessimo scoprire maggiori informazioni e dettagli. Che dite, vi piacerebbero queste varianti speciali?