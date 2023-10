Samsung Galaxy Z Flip 5: sconto FOLLE su Amazon, pochi pezzi

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e magari desiderate un prodotto pieghevole, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip 5, il prodotto di punta della linea del colosso sudcoreano, che si trova su Amazon al prezzo speciale di 1229,00€ al posto di 1299,00€. Capite bene che avrete le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo e ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvi a casa il dispositivo. Inoltre, con il servizio di Prime, potrete anche scegliere di farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate quindi? Il modello in sconto è quello in colorazione Lavander con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Samsung Galaxy Z Flip 5: tanti motivi per comprarlo

Questo smartphone pieghevole a conchiglia del noto colosso sudcoreano infatti, si porta a casa all’incredibile prezzo di 1229,00€ con tanti vantaggi al seguito. Sarà possibile dilazionare l’importo complessivo del dispositivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Non di meno, si potrà usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. La consegna sarà celere e immediata, anche in 24 o 48 ore.

Samsung Galaxy Z Flip 5 si presenta come un dispositivo piccolo e compatto, con uno schermo interno Dynamic AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz e pannello esterno da 3,4 pollici FHD+ che permette di utilizzare il device anche da chiuso. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage su SSD, non espandibili. La batteria è ottima e si ricarica con la porta USB Type-C o con la wireless charging. Il caricabatterie è incluso nella confezione: a 1229,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

