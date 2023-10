Samsung Galaxy Z Flip 5: MINIMO STORICO su Amazon, POCHISSIMI PEZZI

Oggi vogliamo parlarvi del nuovissimo flip-phone di casa Samsung che, grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, si potrà portare a casa ad un prezzo sensazionale: solo 897,37€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Si tratta di un terminale veramente unico, leader del mercato; coniuga prestazioni in un form factor contenuto, piccolo e tascabile. Il Galaxy Z Flip 5 è infatti dotato di specifiche tecniche da top di gamma, ha uno schermo esterno generoso che vi permetterà di utilizzare il dispositivo anche da chiuso e dispone, in ultima analisi, di una serie di caratteristiche progettate appositamente per chi fa spesso molte videocall o scatta tanti selfie.

Samsung Galaxy Z Flip 5: il best buy del giorno

Come detto, a soli 897,37€, questo Samsung Galaxy Z Flip 5 si presenta come un best buy esagerato: dispone di specifiche tecniche premium, vanta un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ha un design mozzafiato, un comparto fotografico top con due sensori che girano video in 4K senza il minimo lag o il minimo problema, ma non solo. Questo è un dispositivo eccellente, con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy sotto la scocca, coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di memoria RAM. Tanto storage a bordo grazie alla memorie UFS 4.0 da 256 GB, non espandibile mediante microSD. Lo schermo esterno permette di utilizzare il device anche da chiuso con una singola mano, presenta poi un pannello interno da 6,7 pollici super risoluto con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+ e non solo. La batteria dura tantissimo ed è ben ottimizzata con il software del device.

A soli 897,37€ questo smartphone è un vero best buy che noi vi consigliamo di prendere immediatamente se siete alla ricerca di un lip-phone tascabile e potente.

