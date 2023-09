Samsung Galaxy Z Flip 5: il pieghevole del momento, oggi in super sconto

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone pieghevole di nuova generazione veramente eccezionale; è il Samsung Galaxy Z Flip 5 che, su Amazon, si porta a casa con soli 1199,00€ al posto di 1249,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è veramente esagerato per un device uscito sul mercato da poco più di un mese. Costa tanto, è vero, ma il prezzo è giustificato dall’ottima qualità costruttiva del prodotto, oltre che dalle specifiche di punta.

Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica nel suo genere, dotata di un SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (lo stesso chip che è presente in Galaxy S23 Ultra) e che alimenta le soluzioni premium dei tablet della compagnia sudcoreana. Se siete interessati, non pensateci troppo: questo è un gadget fantastico; fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Il modello in questione è quello color grafite con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Samsung Galaxy Z Flip 5: non lasciatevelo sfuggire

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere, oltre che gratuita. Potrete scegliere perfino di farvi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Amazon Locker presenti sul territorio italiano, oltre che al vostro domicilio. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche), potrete dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati).

Questo Flip-phone clamshell è rivoluzionario anche perché dispone di uno schermo esterno da oltre 3 pollici che permette la visualizzazione e l’esecuzione di moltissime applicazioni (WhatsApp, YouTube, Google Maps, Telegram e perfino Netflix). In poche parole si potrà utilizzare il device anche quando questo è “chiuso”. A 1199,00€ avrete in omaggio anche il pratico caricatore da muro; le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del Samsung Galaxy Z Flip 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.