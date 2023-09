Samsung Galaxy Z Flip 5 (8+512 GB) a soli 890€: OFFERTONA incredibile su Amazon

Se siete alla ricerca di uno smartphone pieghevole clamshell di ultima generazione, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip 5 che su Amazon costa solo 890,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. Capite benissimo che è un costo irrisorio per un terminale del genere, uscito pochissimo sul mercato. La versione che vi consigliamo è quella Dual SIM con 8 GB di RAM e ben 512 GB di storage interno. Questo è un vero e proprio affare di alto profilo che vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire, ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Il prodotto è venduto e spedito da un negozio di terze parti ma è un best buy assurdo alla cifra a cui viene proposto.

Samsung Galaxy Z Flip 5: impossibile non comprarlo a questo prezzo

Il dispositivo clamshell di Samsung si distingue per il suo form factor a conchiglia di nuova concezione; c’è una cerniera che riduce al minimo il GAP fra le due parti del display e, a proposito di schermo, non possiamo non citarvi l’ottimo pannello esterno da circa 3,4 pollici che permette di usare il device anche da chiuso. Questa è la killer feature dello smartphone di Samsung e che, rispetto alla generazione passata, ne amplia le potenzialità e i modi di utilizzo.

Sotto la scocca del device batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 8 GB di RAM e da ben 512 GB di memoria interna (non espandibile); c’è il modem 5G per la connettività next-gen e le fotocamere sono di punta (entrambe da 12 Mpx). Ottima la batteria che assicura un giorno e mezzo di utilizzo intenso.

Questa particolare offerta è veramente interessante, oltre che vantaggiosa: a soli 890,99€ il Galaxy Z Flip 5 di Samsung con 8+512 GB è un super best buy; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.