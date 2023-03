Samsung Galaxy Z Flip 4 in offerta a 685€ diventa un BEST BUY assoluto

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 diventa ancora più conveniente con la nuova offerta Amazon che propone lo smartphone pieghevole di Samsung al prezzo scontato di 685 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per la variante da 128 GB del flip phone della casa coreana. Il modello in offerta è la Enterprise Edition, variante identica al 100% a quella destinata agli utenti consumer, che viene venduta e spedita direttamente da Amazon. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy Z Flip 4: nuovo prezzo minimo storico per il pieghevole su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è uno smartphone pieghevole con display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, chip ottimizzato ed efficiente in grado di garantire prestazioni al top.

Il SoC è supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. Da notare anche un display esterno, da 1,9 pollici, che consente di visualizzare le notifiche e accedere a varie funzioni quando lo smartphone chiuso. Il sistema operativo è Android 13 con l’ultima versione della One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 4 al prezzo scontato di 685 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è disponibile in pronta consegna ed a quello che rappresenta il suo nuovo prezzo minimo storico. Per sfruttare l’offerta prima che sia troppo tardi potete fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.