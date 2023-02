Samsung Galaxy Z Flip 4 al MINIMO STORICO su Amazon (-249€)

Samsung Galaxy Z Flip 4 sa farsi apprezzare grazie ad un form factor pieghevole che, nel mercato dei moderni smartphone, rappresenta una vera rivoluzione. Eccellente qualità costruttiva, ottima scheda tecnica e notevoli progressi rispetto alle unità di passata generazione lo rendono un autentico best buy.

Approfitta oggi di questa opportunità, prima che la promozione termini: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad un vantaggioso sconto del 19%, lo smartphone Samsung potrà essere tuo con poco più di 1079 euro invece di 1329 euro.

Torna in offerta Samsung Galaxy Z Flip 4

Leggi messaggi, riproduci musica, scatta foto e molto altro ancora senza aprire il telefono: il display Super AMOLED posteriore da 1,9 pollici ti mostrerà ogni informazione e notifica. Al suo interno, Samsung Galaxy Z Flip 4 rende disponibile uno schermo Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione FullHD+, frequenza d’aggiornamento pari a 120Hz ed una luminosità in grado di raggiungere i 1200 nits: perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Questo consigliatissimo smartphone Samsung si affida a 512GB di memoria interna, per salvare tutti i dati e le applicazioni di cui hai bisogno. Connettività 5G per navigare su internet senza il minimo rallentamento. Un prodotto perfetto per scattare selfie e per videochiamare gli amici, considerandone la posizione rialzata che è possibile adottare poggiandolo su qualunque superficie. Ti ricordiamo infine che stiamo parlando di un device impermeabile con certificazione IPX8.

Non perdere tempo, i modelli disponibili stanno già finendo: metti nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4, risparmierai 249 euro ed arriverà a casa con consegna gratuita in pochi giorni.

