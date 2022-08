Samsung Galaxy Watch5, ora anche Pro

L’edizione 5 dello smartwatch di casa Samsung segna un bivio importante nella storia del dispositivo. Per la prima volta, infatti, il gruppo coreano presenta un doppio canale: da una parte i più tradizionali Galaxy Watch5, dall’altra il più evoluto Galaxy Watch5 Pro. Una distinzione nella forma e nella sostanza, nelle caratteristiche e nella vocazione, per presidiare due tipi differenti di utenza sulla base di prerogative, prezzi e design differenziati.

Si può considerare il Watch5 come variante rispetto al passato, mentre il Watch5 Pro tiene alta l’asticella sulla scia del Watch4 – del quale migliora sostanzialmente ogni aspetto, a partire dalla resistenza delle componenti esterne, per garantire una scocca in grado di affrontare ogni sfida nell’outdoor.

Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

Due modelli, differenti dimensioni, varie tonalità cromatiche. Questo il quadro complessivo della gamma Watch5 appena presentata:

Galaxy Watch5 40mm (Grafite, Oro rosa, Argento) 44mm (Grafite, Zaffiro, Argento)

Galaxy Watch5 Pro 45mm (Nero titanio, Grigio titanio)



A contraddistinguere la nuova generazione è l’attenzione particolare rivolta al benessere dell’utente, a partire da sensori potenziati per carpire i parametri vitali disponibili al polso: dal sensore ottico per la misurazione del battito cardiaco, passando per il sensore elettrico e quello per l’analisi dell’impedenza bioelettrica, lo smartwatch sarà in grado di avere più dati e con maggior precisione. Il valore aggiunto costruito in termini di sensoristica sublimano in valore aggiunto in termini di offerta: dal monitoraggio del sonno all’offerta di programmi personalizzati, con un monitoraggio continuo dei valori e la creazione di una vera sinergia con l’ambiente circostante. Uno degli elementi di maggior valore (nonché coraggio progettuale) sta nell’interazione con l’offerta IoT di SmartThings: qualora lo smartwatch avverta parametri compatibili con una fase di risveglio dal sonno, ad esempio, può avviare la configurazione del giusto contesto domestico, gestendo ad esempio luci ed elettrodomestici per meglio accogliere l’inizio della nuova giornata. Uno sforzo di integrazione che probabilmente necessiterà di aggiustamenti ed esperienza, ma che ha il merito di unificare l’ecosistema offrendo uno strumento pieno di frecce al proprio arco.

La misurazione dei parametri biometrici consente inoltre di offrire target personalizzati precisi, connotando i feedback del corpo alla situazione di partenza per offrire consigli e analisi ad hoc durante e dopo le sessioni di allenamento. Così facendo non solo la resistenza dell’utente potrà durare di più, ma a durare di più sarà anche lo smartwatch in quanto supportato da maggior resistenza (grazie al vetro zaffiro più resistente del 60%) e maggior autonomia – grazie ad una batteria più capace e con ricarica rapida migliorata.

Puntiamo a offrire alla nostra community Galaxy Watch gli strumenti, i dati e le risorse necessari non solo per avere un quadro generale più chiaro del proprio stato di salute e benessere, ma anche per accompagnarli in questo viaggio. Il rivoluzionario sensore Samsung BioActive ci consente di offrire agli utenti un quadro estremamente completo e ricco di insight sul loro stato di salute. Dott. TM Roh, President e Head della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics

L’indossabilità è immutata ed è garantita la piena retrocompatibilità dei cinturini: chiunque abbia un Galaxy Watch precedente e stia pensando di passare alla nuova versione, insomma, sa di poter contare su questa opportunità.

I vantaggi del Watch5 Pro

Il Galaxy Watch5 Pro si distingue rispetto alla gamma non solo in termini dimensionali e di design (con una scocca maggiormente evidente rispetto al Galaxy Watch5), ma anche in termini di resistenza: il progetto mette questo aspetto al centro del concept, sviluppando un corpo in titanio, una batteria di capienza raddoppiata per supportare le attività outdoor ed un cinturino con aggancio magnetico in grado di assicurare presa salda al polso.

Il focus sulle attività all’aria aperta si confermano anche a livello software, dove è migliorato il servizio alla navigazione per offrire notifiche, vibrazioni e indicazioni a schermo che consentono di raggiungere la meta con massima precisione e semplicità: chi ce l’ha al polso non dovrà far altro che concentrarsi sull’attività fisica, insomma, perché a far strada ci pensa il Galaxy Watch5 Pro. Funzioni come “route workout" e “turn by turn navigazion", nonché il “track back" durante le sessioni di allenamento, rappresentano valori aggiunti esclusivi rispetto al Watch5, distinguendo così le due proposte sia in termini strutturali che in quanto a funzionalità.

[…] il sensore BioActive utilizza un unico chip esclusivo che gestisce tre potenti sensori di salute – Frequenza cardiaca (ottico), Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica – ed effettua rilevazioni complete di parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress.

Fin dal primo approccio con il Watch5 Pro si notano inoltre due assenze macroscopiche rispetto alla generazione precedente: quella di una appendice protettiva laterale tra i due pulsanti di controllo e quella relativa alla ghiera rotante. Nel primo caso lo spazio è stato colmato con un microfono aggiuntivo, potenzialmente in posizione ideale per ottimizzare la cattura della voce (per chiamate e comandi vocali); nel secondo caso l’intero controllo dell’interfaccia è affidato al touchscreen (senza grossi sacrifici in termini di usabilità). Scelte opportune, insomma, per ottimizzare ulteriormente quella che è stata una generazione 4 di indiscutibile qualità.

Tutti i prezzi

Questi i prezzi all’esordio:

Galaxy Watch5 40mm GPS a 299 euro 40mm LTE a 349 euro 44mm GPS a 329 euro 44mm LTE a 379 euro

Galaxy Watch5 Pro 45mm GPS a 499 euro 45mm LTE a 549 euro



Durante il periodo di pre-order (10-26 agosto) è possibile avere in omaggio un paio di Galaxy Buds Live, costruendo così un corollario completo di wearable da poter utilizzare in sinergia con uno smartphone. Alla luce del basso costo del Watch5, ci sono tutte le premesse affinché Samsung riesca ad addentare la fascia media del settore riversando la qualità e le potenzialità della serie Watch anche in questo segmento, catturando quote di mercato senza sacrificare in alcun modo il posizionamento di fascia alta: una scelta intelligente che potrà offrire al Watch5 importanti riscontri fin dall’esordio.

