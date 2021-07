Samsung dovrebbe annunciare la serie Galaxy Watch4 al prossimo evento Galaxy Unpacked, previsto per l'11 agosto. Abbiamo sentito parlare di questi smartwatch da gennaio. Sei mesi dopo, finalmente possiamo vedere uno dei modelli in uno scatto dal vivo.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: cosa sappiamo?

Abbiamo visto la serie Galaxy Watch4 in diversi rendering online. Ma questa è la prima volta che lo vediamo dal vivo, in carne e ossa, grazie alle immagini dal vivo condivise da una fonte di 91Mobiles. Secondo la pubblicazione, gli smartwatch mostrati nell'immagine si riferiscono alla gamma Classic della serie di smartwatch by Samsung.

La foto mostra l'orologio in due colorazioni: nero e argento. Questi sono esattamente gli stessi colori che sono stati indicati in precedenza. Come da immagine, il gadget di Samsung avrà una ghiera girevole fisica e due pulsanti posti sul lato destro. Sfortunatamente, l'immagine non dice molto sull'interfaccia utente di Wear OS 3.

Ricordiamo, a tal proposito, che il software in questione è stato sviluppato congiuntamente da Samsung e Google. Le due aziende hanno fuso le energie al fine di creare una piattaforma che potesse prendere il meglio di Tizen e le peculiarità e l'aperturà verso le app di terze parti tipica di Wear .

Secondo i rapporti precedenti, il Samsung Galaxy Watch4 Classic arriverà in tre dimensioni (42 mm, 44 mm, 46 mm). Sarà alimentato da un chipset Exynos W920 abbinato a 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione.

Il clou principale di questo indossabile sarà il nuovo sistema operativo Wear unificato, sviluppato congiuntamente da Google, Samsung e Fitbit. La prossima serie Samsung Galaxy Watch 4 deciderà il destino degli smartwatch Wear OS. Ancora pochi giorni di attesa e ne sapremo di più. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Samsung

Smartwatch