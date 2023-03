Samsung Galaxy Watch4: solo su Amazon lo paghi QUASI LA METÀ

Cerchi un orologio smart con connessione Bluetooth ad un prezzo imbattibile? Sei nel posto giusto. Tra i tantissimi smartwatch presenti sul mercato, puoi sceglierne uno in grado di monitorare ogni attività corporea, con funzionalità che nemmeno ti aspetti. Scegli Samsung Galaxy Watch4: lo paghi solo €138,60 con Amazon Prime, quasi la metà del costo originario grazie allo sconto del 48%.

Samsung Galaxy Watch4: conosci tutto il tuo corpo

Monitora i tuoi progressi di fitness con il primo smartwatch che misura in maniera attendibile la tua composizione corporea: BMI, massa grassa, massa muscolare, ritenzione idrica e non solo. Tieni sempre sotto controllo il numero di passi: sfida i tuoi amici con una serie di competizioni, con un sistema di punti e medaglie che rende l’esercizio fisico più stimolante e divertente, sia in palestra sia all’aperto. Con Samsung Galaxy Watch4 puoi controllare le calorie consumate durante lo sport; è dotato inoltre di GPS. È altamente resistente all’acqua: puoi indossarlo anche durante gli allenamenti in piscina.

Anche la tua salute può essere monitorata e migliorata con questo smartwatch: il sensore Samsung BioActive rileva la pressione sanguigna e i valori ECG in tempo reale. Puoi addirittura misurale il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Tieni sotto controllo e migliora anche il tuo sonno: mentre dormi, l’orologio smart analizza la tua fase REM, aiutandoti a gestirne la qualità e la durata, e pesino il tuo russare. Watch4 ha una memoria RAM di 1.5 GB ed è compatibile con sistema operativo Android 6.0 e successivi.

Affidati a uno dei marchi più gettonati e apprezzati sul mercato e acquista Samsung Galaxy Watch4 ad un prezzo mai visto prima: con uno sconto del 48%, può essere tuo a soli €138,60 anziché €269,00. Approfitta dell’offerta finché valida e monitora tutte le attività del tuo corpo per migliorare la tua salute. Potrebbe anche interessanti uno Smartwatch Xiaomi Band 6.

