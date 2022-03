Samsung Galaxy Watch 5: potrete utilizzarlo anche come termometro

Come ben sappiamo, nei mesi a venire, Samsung lancerà diversi prodotti: non solo smartphone, come i nuovi modelli della gamma Galaxy A che conosceremo nell'evento del 17 marzo prossimo, ma anche il chiacchierato Galaxy Watch 5 sarebbe in dirittura d'arrivo.

Dopo l'importante aggiornamento dello scorso anno, grazie all'apprezzato Samsung Galaxy Watch 4, l'azienda sudcoreana promette sorprese anche per quanto riguarda la scheda tecnica del diretto successore di questo orologio smart.

Samsung Galaxy Watch 5 avrà una batteria più potente del Galaxy Watch 4

I dettagli sul nuovo smartwatch sono scarsi al momento. Tuttavia, la batteria del Samsung Galaxy Watch 5 ha fatto la sua comparsa in un nuovo elenco condiviso online. Sappiamo che avrà una capacità maggiore rispetto a quella presente a bordo del Galaxy Watch 4 da 40 mm:

Il modulo che potete osservare in foto si distingue per una capacità nominale di 276 mAh. È leggermente più grande della batteria da 247 mAh che rintracciamo sulla versione attualmente in commercio. Una buona notizia in termini di autonomia e, in generale, in merito alle batterie che potremmo trovare a bordo dei futuri smartwatch commercializzati dalle singole aziende.

Un precedente rapporto suggerisce che la serie Samsung Galaxy Watch 5 entrerà in produzione di massa nel terzo trimestre di quest'anno. Tenendo conto dell'informazione, è possibile ritenere che lo smartwatch verrà presentato entro fine agosto o, nella peggiore delle ipotesi e tenendo conto di eventuali ritardi, entro le prime settimane del mese di settembre.

Samsung potrebbe migliorare ulteriormente le funzionalità di salute e fitness dei suoi smartwatch. Recentemente è stato riferito che il Galaxy Watch 5 potrebbe essere dotato di un sensore di temperatura. Ciò consentirebbe agli utenti di valutare se ci sia o meno il rischio di febbre. Nelle prossime settimane emergeranno sicuramente altri ed interessanti dettagli sulla nuova gamma di smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 e, ovviamente, vi terremo aggiornati su ogni plausibile anticipazione.