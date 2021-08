Samsung Galaxy Watch 4 ha appena ricevuto il suo primo aggiornamento del firmware. Curioso come sia già arrivato nonostante l'azienda non abbia ancora iniziato la distribuzione in commercio del suddetto gadget.

Samsung: cosa cambia con il nuovo update?

All'inizio di questo mese, Samsung ha lanciato la serie Galaxy Watch 4, la nuova gamma di orologi intelligenti che comprende l'iterazione standard e la Classic. Verrà venduta nei mercati globali (sì, anche da noi).

I nuovi smartwatch devono ancora essere spediti e prima che arrivino sugli scaffali, l'OEM sudcoreano sembra aver già rilasciato un aggiornamento del firmware.

Secondo il registro di aggiornamento, la versione del firmware è R8xxXXU1BUH5 e ha una dimensione di 290,52 MB. Il firmware migliorerà la stabilità del Watch e includerà correzioni di bug, ottimizzazioni alle funzioni presenti e ci sarà un miglioramento generale delle prestazioni.

Dato che l'aggiornamento del software è stato implementato immediatamente dopo il lancio, sembra che Samsung si stia impengando nel supportare al meglio i nuovi orologi intelligenti.

Il Galaxy Watch 4 è disponibile in due varianti: una con cassa da 40 mm e l'altra con display da 44 mm. Al contrario, il Galaxy Watch 4 Classic ha dimensioni più grandi: 42 mm e 46 mm.

Il primo ha uno schremo AMOLED da 1,19 pollici e funziona con OneUI Watch 3 (basato su WearOS 3). Ha una risoluzione del display di 396 x 396 pixel. Il Classic sfoggia un pannello da 1,36 pollici con 450 x 450 pixel e funziona con la stessa interfaccia utente OneUI Watch 3.

La serie è alimentata dal processore Exynos W920 da 5 nm abbinato a 1,5 GB di RAM e a 16 GB di memoria integrata. Gli smartwatch sono dotati di un sensore Bioactive che comprende più modalità di monitoraggio: quella per la saturazione dell'ossigeno nel sangue, l'ECG, il cardiofrequenzimetro, il sensore di frequenza cardiaca elettrico e quello per l'analisi dell'impedenza bioelettrica.

