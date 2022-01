Samsung Galaxy Unpacked: abbiamo una data (AGGIORNATO)

Samsung Galaxy S22 verrà lanciato il 9 febbraio; questo è quanto rivelato da un recente rapporto trapelato sul web in queste ore. I rapporti dalla Corea del Sud suggerivano una data di lancio per l'8 del prossimo mese, ma ora sono emerse nuove informazioni che suggeriscono una nuova data.

Samsung Unpacked: 8 o 9 febbraio?

Le informazioni provengono da Ice Universe, un noto leakster di casa Samsung, ma c'è la possibilità che la data sia diversa per il mercato cinese. Di fatto, l'8 febbraio potrebbe la presentazione globale, mentre il 9 febbraio dovrebbe tenersi l'evento cinese. Altresì, è lecito ipotizzare un'unica data per tutti i mercati. Ad ogni modo, i rumor a riguardo sono molto confusi ma non lasciano dubbi: i telefoni verranno presentati entro la prima decade del prossimo mese.

La serie Galaxy S22 dovrebbe includere tre dispositivi al momento del lancio. Il più potente di tutti sarà il Galaxy S22 Ultra e sarà la prima ammiraglia della serie S con uno stilo integrato, un elemento che finora era esclusivo della serie Galaxy Note. In più, dovrebbe presentare un design ereditato dai Note con linee squadrate che abbandonano il precedente modello stilistico visto su S21.

Nelle notizie correlate sappiamo che ci sarà il processore Eyxnos 2200 per il mercato nostrano e il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per la Corea e gli USA. I modelli S22 e S22+ invece, avranno un design ripreso dai top di gamma del 2022, con pochissime differenze dal punto di vista estetico. La versione base poi, avrà un corpo compatto da soli 6,1 pollici, così da sfidare apertamente iPhone 13 e Xiaomi 12.

Non mancheranno features come il modem 5G, il WiFi di ultima generazione, ampie memorie per l'archiviazione dei file (non ci sarà lo slot per la microSD, purtroppo) e molto altro ancora. Restate connessi.