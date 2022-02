Samsung Galaxy Tab S8 Ultra cambierà il mercato dei tablet

Il Galaxy S22 Ultra è uno degli smartphone Samsung più importanti degli ultimi anni, ma secondo noi non è il dispositivo più eccitante presentato durante il Galaxy Unpacked 2022. Certo, questo flagship combina le migliori qualità della serie S e Note in un unico dispositivo… e questo da solo è lodevole. Tuttavia, i dati di vendita e i preordini sembrano indicare che la gente sia letteralmente impazzita per il nuovo Tab S8 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: sarà un game changer, garantito

Finora, i tablet Android sono esistiti (nel mondo Samsung) in tre categorie principali, come segue:

Tablet da divano economici: non costano più di 200 euro (Galaxy Tab A) hanno uno schermo portatile per lo streaming di film ovunque in casa, sul divano, in bagno, al letto e via dicendo.

Tablet multimediali: dispositivi come il Galaxy Tab S6 Lite e il Tab S7 FE. Possono essere forniti o meno con una S Pen e generalmente possono offrire un'esperienza tablet decente a tutto tondo per contenuti multimediali, navigazione Web e giochi mobili leggeri;

Tablet di fascia alta: svolgono lo stesso ruolo dei tablet multimediali, ma hanno prestazioni migliori. Pensiamo al Galaxy Tab S7 / Tab S8 e S7+ / Tab S8+. Sono sempre dotati di una S Pen e di una potenza di elaborazione sufficiente per gestire i giochi mobili più impegnativi e altri tipi di app.

Galaxy Tab S8 Ultra non rientra in nessuna di queste categorie. È un tablet di fascia alta per impostazione predefinita, ovviamente, ma è più di questo. È il primo tablet “Ultra” e una delle sue caratteristiche distintive è il generoso display da 14,6 pollici delle dimensioni di un notebook.

Questo è un buon “sostituto del notebook” se non lo pensate come un notebook

Se state cercando un dispositivo portatile e potente che non sia un notebook ma abbia funzionalità simili ad un laptop con cui giocare, montare video su LumaFusion, postprodurre foto con Photoshop, creare documenti con Office, gestire mail e social, il Galaxy Tab S8 Ultra si adatta meglio di qualsiasi altro tablet dell'azienda mai rilasciato in precedenza.

Questo è essenzialmente un tablet di fascia alta che può essere convertito in un notebook leggero o in una tavoletta grafica di grandi dimensioni.

In conclusione, il Galaxy Tab S8 Ultra potrebbe essere una boccata d'aria fresca per chiunque si sia stancato di provare diversi portatili ibridi Windows ma non può vivere senza la portabilità, la leggerezza e la versatilità di un notebook. Il potenziale c'è, ma solo il tempo può dire quanto bene il Tab S8 Ultra possa adattarsi al ruolo di game changer nel settore.