Samsung Galaxy Tab S8: niente accessori in confezione?

Samsung pare che stia abbandonando l'alimentatore nella confezione dei suoi Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra. Tuttavia, dovrebbe mantenere ancora la S Pen.

Samsung Galaxy Tab S8: cosa sappiamo al momento?

Secondo quanto riferito, Samsung sta cercando di assottigliare gli accessori in bundle con i suoi tablet, a partire dalla serie Galaxy Tab S8. Sfortunatamente, sembra che i tablet non avranno un alimentatore nelle loro scatole, in linea con la tendenza che ha colpito gli smartphone di punta. Tuttavia, continuerà a includere la S Pen con i suoi tablet premium.

Maggiori dettagli su Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra sono emersi online, pochi giorni dopo che WinFuture ha pubblicato le schede tecniche dei tre tablet. Secondo LetsGoDigital, Samsung ha deciso di spedire i tablet con un accessorio importante lasciandone un altro cruciale “a casa”.

Presumibilmente, l'azienda ometterà un alimentatore dalle scatole del Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra. Per contesto, Apple fornisce ancora alimentatori con i suoi tablet, come con l'iPad Mini 6. Tuttavia, la decisione di Samsung rispecchia quella presa per la serie Galaxy S21, sostenuta da Apple con la serie iPhone 13. Secondo quanto riferito, il Galaxy Tab S8 Ultra supporterà una ricarica rapida fino a 45 W, per la quale Samsung venderà un alimentatore appropriato venduto separatamente.

Detto questo, LetsGoDigital si aspetta che l'OEM sudcoreano includa la serie Galaxy Tab S8 con una S Pen. Come hanno mostrato le risorse di marketing trapelate della scorsa settimana, la serie Tab S8 vanterà ancora una volta la ricarica della S Pen tramite un lungo slot sotto le loro fotocamere posteriori.

Tutti i modelli dovrebbero supportare anche i gesti aerei e il riconoscimento della grafia.