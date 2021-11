Samsung Galaxy Tab S8 Lite potrebbe essere un'inaspettata sorpresa

Diversi rapporti lasciano presagire che Samsung abbia in serbo per noi tre diverse versioni dei suoi nuovi tablet: Galaxy Tab S8, S8 Plus ed S8 Ultra. Tuttavia, secondo le ultime informazioni trapelate sul web, non si esclude l'arrivo di un quarto modello che prenderebbe il nome di Samsung Galaxy Tab S8 Lite.

Samsung Galaxy Tab S8 Lite potrebbe essere lanciato verso fine 2022

Per adesso si sa molto poco del Galaxy Tab S8 Lite, ma dovrebbe essere indicato con il codice SM-X50* (l'asterisco cambierebbe in base a diversi parametri come regione, tipo di modem ed altro). Nello specifico, secondo un recente rapporto condiviso sul sito Galaxyclub.nl, il tablet potrebbe anche prendere il nome di Galaxy Tab S8 FE.

In merito alle possibili specifiche tecniche, è improbabile che il dispositivo utilizzi lo stesso chipset del Galaxy Tab S8: si ipotizza che a bordo del Tab S8 Lite/FE possa esserci un processore Snapdragon o, in alternativa, un SoC Exynos base di gamma. Invece il potentissimo Exynos 2200 sarebbe riservato esclusivamente alla punta di diamante, vale a dire Galaxy Tab S8 Ultra.