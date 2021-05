Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Samsung stia lavorando ad un tablet denominato “Galaxy Tab S7 FE 5G“; il suddetto terminale potrebbe essere lanciato molto presto.

Galaxy Tab S7 FE 5G: le sue caratteristiche

Diversi rapporti hanno rivelato che l'OEM sudcoreano sta lavorando a una versione successiva del Galaxy Tab S6 Lite. I rapporti iniziali affermavano che si chiamerà Galaxy Tab S7 + Lite. La certificazione Bluetooth SIG apparsa in rete di recente però, ha rivelato che questo potrebbe arrivare sul mercato come Galaxy Tab S7 XL Lite. Nuove informazioni rivelano che questo terminale potrebbe essere lanciato con il moniker Galaxy Tab S7 FE 5G.

L'elenco del Google Play Console mostra che il Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G è stato avvistato dai colleghi di My Smart Price. La classifica ha rivelato che il suo schermo supporterà una risoluzione di 1600 x 256 pixel e funzionerà su Android 11 OS.

L'elenco Geekbench del dispositivo che è stato individuato nel recente passato ha suggerito che potrebbe essere dotato di Snapdragon 750G e 4 GB di RAM. Il sito conferma la presenza di uno scanner di impronte digitali.

Non ci sono parole sulla capacità della batteria del Galaxy Tab S7 FE 5G. Sebbene si prevede che supporti la ricarica rapida da 44,5 W, potrebbe essere spedito con un caricabatterie da 15 W. Il tablet dovrebbe offrire altre funzionalità come uno schermo LCD IPS da 12,4 pollici, supporto alla S Pen e un sistema a doppia fotocamera. Altri rapporti hanno rivelato che il tablet sarà disponibile nelle versioni 5G, 4G LTE e solo Wi-Fi. Potrà arrivare in più colorazioni: nero, argento, rosa e verde.

Nelle notizie correlate, Samsung dovrebbe organizzare un grande evento il 19 agosto per annunciare tre nuovi dispositivi: Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Probabilmente, potrebbe diventare ufficiale insieme al presunto Galaxy Tab A7 Lite a giugno.

