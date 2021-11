Samsung Galaxy Tab S5e si aggiorna e introduce GROSSE novità

Samsung Galaxy Tab S5e ottiene diverse nuove funzionalità derivanti dal Galaxy Z Fold3 grazie all'ultimo update software rilasciato in commercio.

Per ch non lo sapesse, Samsung ha lanciato il Galaxy Tab S5e all'inizio del 2019. Questo tablet Android di fascia media unico nel suo genere del gigante tecnologico sudcoreano sta ora ricevendo un nuovo aggiornamento di sistema. L'ultimo software One UI per il tablet offre le medesime features del Galaxy Z Fold3.

Da quando l'OEM sudcoreano ha rilasciato il Galaxy Fold, ha introdotto nuove funzionalità per prodotti aventi un form factor più grandi. Quasi tutte queste funzionalità sono ora disponibili anche sulla serie di punta Galaxy Tab S.

Tuttavia, è sorprendente apprendere che la compagnia sta implementando le ultime funzionalità del foldable di nuova generazione anche sul vecchio Galaxy Tab S5e. Per di più, questo tablet di fascia media ha quasi raggiunto la fine del suo supporto software.

Poiché il terminale ha ricevuto due importanti aggiornamenti di sistema, ovvero la One UI 2.x (Android 10) e la One UI 3.x (Android 11), ora può ricevere solo gli aggiornamenti di sicurezza semestrali.

Ma di punto in bianco, Samsung ha rilasciato le nuove funzionalità provenienti One UI 3.1.1 e presenti sui nuovi e sui vecchi smartphone pieghevoli senza introdurre una nuova One UI.

Secondo GalaxyClub, il log delle modifiche ufficiale per il nuovo aggiornamento OTA menziona funzionalità come il Multi-window, l'Edge-window e la sezione Labs.

Queste funzionalità aiutano molto nel multitasking e nella produttività. Di conseguenza, gli atuali utenti possessori di Galaxy Tab S5e non devono eseguire l'aggiornamento ad un tablet della serie Galaxy S più recente per provare il nuovo software.

Le funzionalità della One UI 3.1.1 per il Galaxy Tab S5e arrivano con la versione firmware T20XXU2DUJ1, che viene distribuita lato server in tutto il mondo. Se non lo vedete ancora, abbiate pazienza. Il software arrivrà presto.