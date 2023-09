Samsung Galaxy Tab A9+: il nuovo tablet low-cost è in arrivo

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A9+ è appena stato avvistato online sul portale della NBTC; il tablet low-cost potrebbe essere prossimo al lancio ufficiale, ma cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: da tempo Samsung sta lavorando alla serie di tablet di fascia medio-alta “Galaxy Tab S9 FE” che vedremo a breve nel corso di un evento dedicato. Tuttavia pare che stia sviluppando anche una linea di prodotti super economici. Ci saranno presto quindi, un Galaxy Tab A9 e un A9+, visto che sono stati scoperti all’interno di un sito per la certificazione.

Samsung Galaxy Tab A9+: cosa sappiamo?

In passato vi avevamo già parlato di questi due prodotti; di fatto, il Tab A9+ (il modello più grande del duo), è stato individuato sul TDRA e adesso anche sull’NBTC. Il numero di modello di questo prodotto è SM-216B. Purtroppo dal database non sappiamo altri dettagli e non conosciamo la sua scheda tecnica ma il lancio è dietro l’angolo.

Sulla base di altri rapporti però, si dice che il tablet low-cost di Samsung dovrebbe essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 695 coadiuvato da 4 GB di RAM. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 13 con skin One UI 5.1.1 al seguito. La batteria invece, sarà da 7040 mAh con supporto alla fast charge da 15W. Le misure invece, dovrebbero essere di 257,11×168,66×6,94 mm. in poche parole sarà molto sottile. Lo schermo dovrebbe essere generoso: circa 10 o 12″; il Galaxy Tab A9 invece, sarà più piccolo e disporrà del processore MediaTek Hello G99. La batteria invece sarà da 5100 mAh con supporto alla fast charge da 25W.

Nelle notizie correlate invece, vi consigliamo l'ottimo Galaxy Tab A8 che su Amazon costa solo 184,39€ nella versione grigia con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili mediante microSD.

